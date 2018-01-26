Меган Фокс шокировала Instagram вызывающими фотографиями

Актриса Меган Фокс после рождения третьего ребенка собирается возвратиться в киноиндустрию. Свою физическую форму она показывает в соцсети Instagram.

Никита Готский

Меган, которая прославилась после кинокартины «Трансформеры», намерена снова покорять Голливуд. До этого она родила третьего ребенка и теперь пытается наверстать прежнюю популярность. Актриса публикует в Интернете свои эротические изображения, возбуждая пользователей мировой «паутинки».Откровенный снимок Меган Фокс в красном белье восхитил фолловеров. Фотосессия знаменитости набрала около 300 000 лайков и множество комментариев всего за семь часов. До этого актриса радовала фанатов и другими фотографиями: в нижнем белье от одного из модных брендов, с которым Фокс заключила трудовой договор.