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| | Меган Фокс шокировала Instagram вызывающими фотографиями

Меган Фокс шокировала Instagram вызывающими фотографиями

Вчера, 19:35
Актриса Меган Фокс после рождения третьего ребенка собирается возвратиться в киноиндустрию. Свою физическую форму она показывает в соцсети Instagram.

Меган Фокс шокировала Instagram вызывающими фотографиями

 

Меган, которая прославилась после кинокартины «Трансформеры», намерена снова покорять Голливуд. До этого она родила третьего ребенка и теперь пытается наверстать прежнюю популярность. Актриса публикует в Интернете свои эротические изображения, возбуждая пользователей мировой «паутинки».

Откровенный снимок Меган Фокс в красном белье восхитил фолловеров. Фотосессия знаменитости набрала около 300 000 лайков и множество комментариев всего за семь часов. До этого актриса радовала фанатов и другими фотографиями: в нижнем белье от одного из модных брендов, с которым Фокс заключила трудовой договор.
Никита Готский
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