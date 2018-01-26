Алексей Чайчин на острове вместо любви принялся за чтение книг

Участника проекта «Дом-2» Алексея Чайчица отправили на «Остров любви» разлучив с Елизаветой Триандафилиди, из-за чего он сильно страдает.

Пелагея Лебединская

Алексея Чайчица отправили на Сейшельские острова одного без Лизы Триандафилиди, что совсем его не радует. Без своей возлюбленной он очень скучает. Почти каждый день пишет ей посты. Парень называет остров золотой клеткой, в которой он вынужден неизвестно сколько времени томится вдалеке от своей невесты. И вместо того что бы наслаждаться красотой острова, теплом и чистыми водами океана, молодой человек читает в одиночестве книги. Однако Алексей надеется, что Елизавета в скором времени к нему присоединится.Отметим, что в недавнем времени Алексей и Лиза хотели покинуть проект «Дом-2», но их отговорили организаторы реалити-шоу.