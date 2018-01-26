НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Мнения

НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

От Редактора

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

Учёные разработали новую систему поиска.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Газета Исландии ошибочно поместила фото Эда Ширана в некрологе

Газета Исландии ошибочно поместила фото Эда Ширана в некрологе

Вчера, 18:39
Исландская газета поместила фото певца Эдда Ширана в рубрику умерших, ошибочно перепутав его с местным жителем Сваваром Гуннаром Сигурдссоном.

Газета Исландии ошибочно поместила фото Эда Ширана в некрологе

 

На такую грубую опечатку обратили внимание первыми британские СМИ. Они опровергли их новость опубликовав, что Эд Ширан жив и не собирался умирать. В данный момент он готовится к бракосочетанию с Черри Сиборн и чувствует себя очень хорошо. Однако сотрудники исландского издания никак не прокомментировали свою грубую опечатку, и даже не принесли извинения певцу. Вероятней всего Ширан еще не видел своей фотографии в некрологе, зато близким и родным Свавара Гуннара Сигурдссона прибавилось проблем.

 

Эд Шидан не только знаменитый певец, но еще и актер. Он снимался в кинолентах, таких как «Бриджит Джонс 3», «Палач-бастард» и другие, а также в сериале-фэнтези «Игра престолов».
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Британский певец Эд Ширан скоро сыграет свадьбу
Британский певец Эд Ширан скоро сыграет свадьбу

Известный 26-летний певец из Великобритании Эд Ширан сообщил на своей страничке в социальной сети, что он обзавелся невестой перед Новым годом. Избранницей

Эд Ширан снялся в седьмом сезоне
Эд Ширан снялся в седьмом сезоне "Игры престолов" и спел песню

Британский певец Эд Ширан сыграл роль в седьмом сезоне сериала «Игра престолов». Представ перед зрителями в образе солдата , он исполнит короткую песню.

Эд Ширан появится в
Эд Ширан появится в "Игре престолов" ради Мэйси Уильямс

Популярный британский певец Эд Ширан появится в знаменитой "Игре престолов" ради Мэйси Уильямс, играющую роль Арьи Старк. Как сообщают СМИ, актриса является

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости