Газета Исландии ошибочно поместила фото Эда Ширана в некрологе

Исландская газета поместила фото певца Эдда Ширана в рубрику умерших, ошибочно перепутав его с местным жителем Сваваром Гуннаром Сигурдссоном.

На такую грубую опечатку обратили внимание первыми британские СМИ. Они опровергли их новость опубликовав, что Эд Ширан жив и не собирался умирать. В данный момент он готовится к бракосочетанию с Черри Сиборн и чувствует себя очень хорошо. Однако сотрудники исландского издания никак не прокомментировали свою грубую опечатку, и даже не принесли извинения певцу. Вероятней всего Ширан еще не видел своей фотографии в некрологе, зато близким и родным Свавара Гуннара Сигурдссона прибавилось проблем.

Пелагея Лебединская

Эд Шидан не только знаменитый певец, но еще и актер. Он снимался в кинолентах, таких как «Бриджит Джонс 3», «Палач-бастард» и другие, а также в сериале-фэнтези «Игра престолов».