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| | Модель Ксению Дели заподозрили в беременности от 64-летнего бизнесмена

Модель Ксению Дели заподозрили в беременности от 64-летнего бизнесмена

Вчера, 18:35
Модель Ксению Дели подозревают в беременности от своего старого супруга. Звезда показала фото, где выглядит полнее, чем ранее.

Модель Ксению Дели заподозрили в беременности от 64-летнего бизнесмена

 

Сегодня Дели опубликовала новое изображение, где она предстала перед зрителям с командой IsaDora. На фото Ксения позирует в спортивном наряде нежно-розового цвета. Подписчики Дели заметили, что модель набрала лишние килограммы, поэтому поспешили поставить диагноз по снимку.

По их мнению, Дели в настоящее время беременна, на это могут указывать дополнительные килограммы модели. При этом другие фолловеры отмечают, что звезда по-прежнему красива и отлично выглядит, несмотря ни на что. Многие увидели, что Ксения держит в руках стакан с безалкогольным напитком. Один юзеров ранее спросил у модели, собирается ли та рожать детей, на что Дели ответила положительно. Фанаты считают глупым решение 28-летней девушки связать себя узами брака с 64-летним бизнесменом, миллиардером Оссамой Фати Рабах аль-Шарифи.
Никита Готский
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