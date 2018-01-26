Модель Ксению Дели заподозрили в беременности от 64-летнего бизнесмена

Модель Ксению Дели подозревают в беременности от своего старого супруга. Звезда показала фото, где выглядит полнее, чем ранее.

Никита Готский

Сегодня Дели опубликовала новое изображение, где она предстала перед зрителям с командой IsaDora. На фото Ксения позирует в спортивном наряде нежно-розового цвета. Подписчики Дели заметили, что модель набрала лишние килограммы, поэтому поспешили поставить диагноз по снимку.По их мнению, Дели в настоящее время беременна, на это могут указывать дополнительные килограммы модели. При этом другие фолловеры отмечают, что звезда по-прежнему красива и отлично выглядит, несмотря ни на что. Многие увидели, что Ксения держит в руках стакан с безалкогольным напитком. Один юзеров ранее спросил у модели, собирается ли та рожать детей, на что Дели ответила положительно. Фанаты считают глупым решение 28-летней девушки связать себя узами брака с 64-летним бизнесменом, миллиардером Оссамой Фати Рабах аль-Шарифи.