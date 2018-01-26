У экстрасенса Николь Кузнецовой появился шанс вылечиться

Экстрасенс Николь Кузнецова может повлиять на своё здоровье. Стоит отметить, что за последнее время Николь очень сдала позиции из-за своей неизлечимой болезни, связанной с гортанью.

Это заболевание достаточно серьезное и требует вмешательства врачей. Сейчас Кузнецова заявила, что у неё появилась небольшая надежда остановить болезнь, которая стремительно развивается. По словам Николь, у неё очередной раз был приступ удушья, который она не смогла предвидеть, чем заставила сомневаться фанатов в своих способностях. Сейчас же колдунья сказала, что отправляется на очередное лечение, после которого должна настать ремиссия.Намеченный курс лечения не вернёт экстрасенсу голоса, однако продлит её жизнь без операций. Пока Николь Кузнецова живёт надеждами, что ей всё-таки станет лучше. Поклонники пожелали провидице скорейшего выздоровления и силы духа.