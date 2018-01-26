Близкие высказались о смерти Людмилы Сенчиной

Смерть певицы Людмилы Сенчиной поразила Россию. Близкие утверждают, что она так и не смогла очнуться после комы.

Никита Готский

Как сообщает певица Наталья Гулькина, для нее Сенчина являлась настоящим кумиром. Исполнительница еще в школьные годы создала посвященную певице стенгазету, вырезая и вклеивая снимки с ее изображением. По словам бывшей певицы «Мираж», многие любили музыку Софии Ротару и Аллы Пугачевой, а Гулькина восхищалась творчеством Людмилы Сенчиной.Наталья познакомилась со звездой более десяти лет назад на телевидении, где призналась ей в любви. Артистки быстро подружились и общались на разные темы после знакомства.Позже Сенчина подарила Гулькиной туфельку-подвеску из золота. Перед смертью певицы Наталья нашла подарок в одном их ящиков шкафов дома. За двое суток до кончины Людмилы Сенчиной Гулькина опубликовала в Instagram ролик, где они обе исполняют хит «Золушка».Наталья очень сожалеет о смерти своей подруги. Певица говорит, что ранее Сенчина жаловалась на боли в желудке, позже выяснилось, что она страдает от рака поджелудочной железы.