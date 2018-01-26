За 4 дня Тимур Батрутдинов уже успел соскучиться по Ольге Бузовой

На днях Ольга Бузова вернулась домой из Тайланда со своим спутником Тимуром Батрутдиновым. Но видимо Тимур так привязан к Ольге, что уже скучает, несмотря на недолгое расставание.

Убедиться в этом можно в сети Instagram, где комик Батрутдинов добавил к себе общую фотографию, которая была сделана во время совместного отдыха в Тайланде. В комментариях к фото Тимур пишет, что знаком с Олей с 13 лет, но по-настоящему смог её узнать только в Таиланде.Батрутдинов признался Бузовой, что это был для него самый лучший отпуск. И эти 4 дня без Бузовой очень скучные. Фанаты Ольги и Тимура пишут в комментариях к фотографиям, что они могли бы быть хорошей парой. Некоторые поклонники уже приписывают этой паре роман.