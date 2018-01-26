НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Мнения

НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

От Редактора

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

Учёные разработали новую систему поиска.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | За 4 дня Тимур Батрутдинов уже успел соскучиться по Ольге Бузовой

За 4 дня Тимур Батрутдинов уже успел соскучиться по Ольге Бузовой

Вчера, 18:07
На днях Ольга Бузова вернулась домой из Тайланда со своим спутником Тимуром Батрутдиновым. Но видимо Тимур так привязан к Ольге, что уже скучает, несмотря на недолгое расставание.

За 4 дня Тимур Батрутдинов уже успел соскучиться по Ольге Бузовой

 

Убедиться в этом можно в сети Instagram, где комик Батрутдинов добавил к себе общую фотографию, которая была сделана во время совместного отдыха в Тайланде. В комментариях к фото Тимур пишет, что знаком с Олей с 13 лет, но по-настоящему смог её узнать только в Таиланде.

Батрутдинов признался Бузовой, что это был для него самый лучший отпуск. И эти 4 дня без Бузовой очень скучные. Фанаты Ольги и Тимура пишут в комментариях к фотографиям, что они могли бы быть хорошей парой. Некоторые поклонники уже приписывают этой паре роман.
Новости по теме
Батрутдинов потрогал Бузову за попу
Батрутдинов потрогал Бузову за попу

В Сети всё ещё не утихают слухи о том, что у Тимура Батрутдинова и Ольги Бузовой закрутился курортный роман. Очередной публикацией в своём микроблоге Бузова

Батрутдинов и Бузова вместе отдыхают в Таиланде
Батрутдинов и Бузова вместе отдыхают в Таиланде

В декабре прошлого года Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов рассмешили своих поклонников, предположив собственную свадьбу, однако, уже сегодня стало известно, что

Тимур Батрутдинов угрожает женитьбой на Ольге Бузовой
Тимур Батрутдинов угрожает женитьбой на Ольге Бузовой

В Instagram Тимура Батрутдинова накануне появился кажущийся на первый взгляд безобидным пост, в котором комик призывает «найтись» свою вторую половину, иначе

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости