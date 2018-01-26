Лилия Четрару возмутила своих поклонников обнаженным снимком

Бывшая участница проекта "Дом-2" Лилия Четрару выставила в социальную сеть Instagram фото, на котором изображена в обнаженном виде, чем сильно возмутила своих поклонников.

Лилия Четрару выложила в социальную сеть Instagram свое фото, на котором сидит возле дивана в обнаженном виде, прикрыв свои интимные части тела картонной коробкой. Ранее Лилия распространяла слух, что она нашла себе престижную высокооплачиваемую работу. После этого фото поклонники начали сомневаться в правдивости ее слов. Также как и в бизнесе жениха Лилии Сергея Захарьяш, который тоже оказался под вопросом. Поклонники Лилии раскритиковали фото, отметив, что если знаменитость начала заниматься рекламным бизнесом, то могла это делать более скромно и с достоинством.

Пелагея Лебединская

Молодая пара, бывшие участники проекта "Дом-2" Лилия Четрару и Сергей Захарьяш, ушли с реалии-шоу вместе и начали совместную жизнь в своей квартире в Москве.