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| | Лилия Четрару возмутила своих поклонников обнаженным снимком

Лилия Четрару возмутила своих поклонников обнаженным снимком

Вчера, 17:28
Бывшая участница проекта "Дом-2" Лилия Четрару выставила в социальную сеть Instagram фото, на котором изображена в обнаженном виде, чем сильно возмутила своих поклонников.

Лилия Четрару возмутила своих поклонников обнаженным снимком

 

Лилия Четрару выложила в социальную сеть Instagram свое фото, на котором сидит возле дивана в обнаженном виде, прикрыв свои интимные части тела картонной коробкой. Ранее Лилия распространяла слух, что она нашла себе престижную высокооплачиваемую работу. После этого фото поклонники начали сомневаться в правдивости ее слов. Также как и в бизнесе жениха Лилии Сергея Захарьяш, который тоже оказался под вопросом. Поклонники Лилии раскритиковали фото, отметив, что если знаменитость начала заниматься рекламным бизнесом, то могла это делать более скромно и с достоинством.

 

Лилия Четрару возмутила своих поклонников обнаженным снимком

 

Молодая пара, бывшие участники проекта "Дом-2" Лилия Четрару и Сергей Захарьяш, ушли с реалии-шоу вместе и начали совместную жизнь в своей квартире в Москве.
Пелагея Лебединская
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