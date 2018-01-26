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| | Дана Борисова прорыдала на плече Андрея Малахова полвечера

Дана Борисова прорыдала на плече Андрея Малахова полвечера

Сегодня, 15:24
На очередном мероприятии, посвященной организации международного антинаркотического лагеря, побывал и известный российский телеведущий Андрей Малахов, который встретился там с Даной Борисовой, прорыдавшей у него на плече долгое время.

Дана Борисова прорыдала на плече Андрея Малахова полвечера

 

Никита Лушников, являющийся официальным представителем Национального антинаркотического союза, рассказал о том, как прошла встреча двух популярных телеведущих. По словам Никиты, Малахов уже не первый год сотрудничает с данной организацией, а в этот раз он и сам почтил всех участников мероприятия своим присутствием, чтобы выразить свою искреннюю поддержку. Дана призналась, что из-за семейных проблем, которые возникают у неё из-за разногласий с матерью по поводу дочки, она прорыдала в плечо Андрея почти весь вечер.

Дана Борисова прорыдала на плече Андрея Малахова полвечера

 

Борисова отметила, что по возвращении из реабилитационного центра многие отвернулись от неё, однако, Малахов продемонстрировал заботу и уверил, что никуда не пропадёт из её жизни, за что она ему безмерно благодарна.
Александр Вест
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