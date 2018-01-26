Андрей Малахов сделал тёще необычный подарок

Телеведущий Андрей Малахов взял мастер-классы по приготовлению итальянских десертов для того чтобы удивить тёщу. Вместе с ним уроки взяла и Виктория Дайнеко.

Вещий Олег

Андрей Малахов на своей странице опубликовал необычное фото, сделанное вместе с Викторией Дайнеко. На заднем плане стоял розовый холодильник необычной формы, напоминающей старые «»., - написал Малахов в своём блоге.Поклонники заметили, что телеведущий является очень заботливым зятем, который может своими кулинарными способностями радовать не только супругу, но и родителей. Подписчики попросили продемонстрировать результаты мастер-класса итальянской кухни, но сам Малахов на данный момент никак не отреагировал на эти просьбы.