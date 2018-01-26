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| | Татьяна Навка похвасталась идеальными ягодицами

Татьяна Навка похвасталась идеальными ягодицами

Сегодня, 15:29
Татьяна Навка поделилась с подписчиками в Instagram новым фото. Фигуристка продемонстрировала не только прекрасную физическую форму, но и идеальные ягодицы в обтягивающих лосинах.

Татьяна Навка похвасталась идеальными ягодицами

 

Татьяна Навка активно ведет личный микроблог и регулярно радует поклонников новыми снимками. Буквально несколько часов назад в Instagram фигуристка рассказала о новом упражнении от нее под название «Головоломка». С помощью публикации Татьяна Навка сумела показать не только прекрасную физическую форму, поскольку не каждая сможет так «свернуться», но и идеальную пятую точку. На фото фигуристка запечатлена в черных облегающих лосинах и футболке нежно-розового цвета.

Поклонники незамедлительно отреагировали на публикацию и забросали Татьяну комплиментами. За считанные часы количество отметок «мне нравится» превысило 12 тысяч. Многие отметили необычайную гибкость спортсменки и спросили, как научиться делать такие же упражнения.
Виктория Озерова
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