Татьяна Навка похвасталась идеальными ягодицами

Татьяна Навка поделилась с подписчиками в Instagram новым фото. Фигуристка продемонстрировала не только прекрасную физическую форму, но и идеальные ягодицы в обтягивающих лосинах.

Виктория Озерова

Татьяна Навка активно ведет личный микроблог и регулярно радует поклонников новыми снимками. Буквально несколько часов назад в Instagram фигуристка рассказала о новом упражнении от нее под название «Головоломка». С помощью публикации Татьяна Навка сумела показать не только прекрасную физическую форму, поскольку не каждая сможет так «свернуться», но и идеальную пятую точку. На фото фигуристка запечатлена в черных облегающих лосинах и футболке нежно-розового цвета.Поклонники незамедлительно отреагировали на публикацию и забросали Татьяну комплиментами. За считанные часы количество отметок «мне нравится» превысило 12 тысяч. Многие отметили необычайную гибкость спортсменки и спросили, как научиться делать такие же упражнения.