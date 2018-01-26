Дочь певицы Кети Топурии очаровала фанатов своей красотой

Популярная певица Кети Топурия, получившая широкую известность благодаря участию в музыкальном коллективе «А’Студио», очаровала своих поклонников, показав миловидную фотографию своей маленькой дочери.

В официальном Instagram-аккаунте певицы появились фотографии, на которых запечатлена маленькая Оливия, сразившая многочисленных фанатов Кети своей миловидностью и красотой. В комментариях к снимку поклонники Топурии поспешили оставить множество комплиментов по поводу красоты малышки, которая, по их словам, так похожа на свою красавицу-маму. Фотографию успели оценить более 90 тысяч пользователей, а комплименты в адрес мамы Оливии и самой девочки оставили подписчики с разных уголков мира.

Александр Вест

В комментариях фанаты Кети Топурии также заметили, что малышка взяла всё самое прекрасное от своей известной мамы, однако уже в юном возрасте демонстрирует уникальные черты, радуя на фото своими милыми кудряшками.