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| | Дочь певицы Кети Топурии очаровала фанатов своей красотой

Дочь певицы Кети Топурии очаровала фанатов своей красотой

Сегодня, 15:16
Популярная певица Кети Топурия, получившая широкую известность благодаря участию в музыкальном коллективе «А’Студио», очаровала своих поклонников, показав миловидную фотографию своей маленькой дочери.

Дочь певицы Кети Топурии очаровала фанатов своей красотой

 

В официальном Instagram-аккаунте певицы появились фотографии, на которых запечатлена маленькая Оливия, сразившая многочисленных фанатов Кети своей миловидностью и красотой. В комментариях к снимку поклонники Топурии поспешили оставить множество комплиментов по поводу красоты малышки, которая, по их словам, так похожа на свою красавицу-маму. Фотографию успели оценить более 90 тысяч пользователей, а комплименты в адрес мамы Оливии и самой девочки оставили подписчики с разных уголков мира.

Дочь певицы Кети Топурии очаровала фанатов своей красотой

 

В комментариях фанаты Кети Топурии также заметили, что малышка взяла всё самое прекрасное от своей известной мамы, однако уже в юном возрасте демонстрирует уникальные черты, радуя на фото своими милыми кудряшками.
Александр Вест
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