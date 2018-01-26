Ольга Бузова испугала фанатов опухшим лицом

Многочисленные фанаты популярной российской телеведущей Ольги Бузовой с тревогой восприняли внешний вид певицы, которая на видеозаписи, опубликованной в Сети, выглядела весьма скверно, показывая своё опухшее лицо.

В интернете довольно активно стали обсуждать отрывок видеоконференции, показанный в рамках анонса очередного выпуска известного реалити-шоу «Дом-2». На видеофрагменте, в котором Ольга Бузова и Роман Гриценко общались по видеосвязи, лицо телеведущей было опухшим. Многие пользователи заметили, что припухлости на лице певицы могли быть вызваны аллергической реакцией на очередные дозы препаратов, которые певица может вкалывать себе в косметических целях.

Александр Вест

Подобные высказывания тут же поспешили опровергнуть верные поклонники Ольги Бузовой, которые стали заявлять, что певица никогда не пользовалась подобными услугами, довольствуясь природной красотой и талантом. Отметим, также выдвигались версии, связанные с похмельем, когда последствия алкогольного отравления могут выглядеть подобным образом.