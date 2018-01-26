Учёные разобрались в процессе возникновения идей: Человеку помогают формулы и математика?

Мнения

Учёные разобрались в процессе возникновения идей: Человеку помогают формулы и математика?

Идеи выигрыша в математической формуле.

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

От Редактора

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

Учёные разработали новую систему поиска.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Российское агентство моделей от 45 лет Oldushka покорило мировые подиумы

Российское агентство моделей от 45 лет Oldushka покорило мировые подиумы

Сегодня, 15:01
В России работает модельное агентство, которое нанимает только моделей в возрасте от 45 лет. Самым старшим сотрудникам фирмы исполнилось 85 лет. Компания предоставляет пожилым людям шанс найти себя в мире моды, и мир, как оказалось, такую идею оценил и одобрил.

Российское агентство моделей от 45 лет Oldushka покорило мировые подиумы

 

Современная модная индустрия уже избавилась от стереотипов, связанных с расой, габаритами. Теперь осталось разрушить последнюю преграду – возраст звезд подиума. Серьезный шаг на этом пути сделал российский фотограф Игорь Гавар. Вначале был массовый проект, к которому привлекли возрастных моделей, а затем возникло и агентство Oldushka.

На данный момент фирма пользуется популярностью. Модели принимают участие в показах и фотосессиях модных журналов, их привлекают к рекламным компаниям. Журналисты все чаще пишут о том, что российский опыт готовы перенять в других странах, чтобы нести моду в массы.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Модельное агентство из Китая заплатило семье скончавшейся 14-летней россиянки 800 долларов
Модельное агентство из Китая заплатило семье скончавшейся 14-летней россиянки 800 долларов

Представитель шанхайского агентства Ecee проинформировал, когда агентство узнало, что у 14-летней российской модели нет медицинской страховки, ее семье было

Кейт Мосс запускает собственное модельное агентство
Кейт Мосс запускает собственное модельное агентство

Супермодель с мировым именем 42-летняя Кейт Мосс планирует открыть собственное модельное агентство. Таким образом знаменитость хочет передать полученный опыт

Российские модели plus-size приняли участие в откровенной фотосессии
Российские модели plus-size приняли участие в откровенной фотосессии

Представители модельного агентства CNG-Models принялись ломать ранее установленные стереотипы и новой откровенной фотосесии сняли российских моделей plus-size.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости