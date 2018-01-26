Российское агентство моделей от 45 лет Oldushka покорило мировые подиумы

В России работает модельное агентство, которое нанимает только моделей в возрасте от 45 лет. Самым старшим сотрудникам фирмы исполнилось 85 лет. Компания предоставляет пожилым людям шанс найти себя в мире моды, и мир, как оказалось, такую идею оценил и одобрил.

Дарья Светозарова

Современная модная индустрия уже избавилась от стереотипов, связанных с расой, габаритами. Теперь осталось разрушить последнюю преграду – возраст звезд подиума. Серьезный шаг на этом пути сделал российский фотограф Игорь Гавар. Вначале был массовый проект, к которому привлекли возрастных моделей, а затем возникло и агентство Oldushka.На данный момент фирма пользуется популярностью. Модели принимают участие в показах и фотосессиях модных журналов, их привлекают к рекламным компаниям. Журналисты все чаще пишут о том, что российский опыт готовы перенять в других странах, чтобы нести моду в массы.