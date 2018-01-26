Голливудскую актрису Каю Скоделарио растлили в 12 лет

Известная голливудская актриса Кая Скоделарио призналась широкой общественности, что в её отношении 13 лет назад было применено сексуальное насилие. По словам актрисы, ей понадобилось целых 13 лет, чтобы собраться с мужеством и признаться в этом.

Александр Вест

Многие поклонники довольно популярной актрисы Каи Скаделарио с замиранием сердца восприняли новость о том, что её в возрасте 12 лет настигла такая участь. Кая заметила, что человек, ответственный за произошедший инцидент, всё ещё на свободе, а его безопасность обеспечивается в Бразилии членами его преступной семьи. Актриса заявила, что опасалась реакции общественности, которая, к счастью, оказалось благосклонной к ней. Скаделарио заявила, что общественная поддержка очень помогла ей и сейчас она чувствует лишь облегчение.Также актриса заметила, что все девушки, которые недавно сознались в том, что их сексуально домогались, не побоявшись последствий, придали ей мужества сознаться в том, что случилось в её юношестве, за что она им весьма признательна.