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| | Голливудскую актрису Каю Скоделарио растлили в 12 лет

Голливудскую актрису Каю Скоделарио растлили в 12 лет

Сегодня, 14:37
Известная голливудская актриса Кая Скоделарио призналась широкой общественности, что в её отношении 13 лет назад было применено сексуальное насилие. По словам актрисы, ей понадобилось целых 13 лет, чтобы собраться с мужеством и признаться в этом.

Голливудскую актрису Каю Скоделарио растлили в 12 лет

 

Многие поклонники довольно популярной актрисы Каи Скаделарио с замиранием сердца восприняли новость о том, что её в возрасте 12 лет настигла такая участь. Кая заметила, что человек, ответственный за произошедший инцидент, всё ещё на свободе, а его безопасность обеспечивается в Бразилии членами его преступной семьи. Актриса заявила, что опасалась реакции общественности, которая, к счастью, оказалось благосклонной к ней. Скаделарио заявила, что общественная поддержка очень помогла ей и сейчас она чувствует лишь облегчение.

Также актриса заметила, что все девушки, которые недавно сознались в том, что их сексуально домогались, не побоявшись последствий, придали ей мужества сознаться в том, что случилось в её юношестве, за что она им весьма признательна.
Александр Вест
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