Даша Пынзарь поделилась «гадким» видеорецептом запеченного осьминога

Экс-участница проекта «Дома-2» Дарья Пынзарь поделилась с фанатами в Instagram необычным рецептом. Главным «героем» видео от супруги Сергея Пынзаря стал осьминог, запеченный в духовке. Даша рекомендует подавать этот морской деликатес с салатом из огурцов. По ее словам, получается очень нежно и вкусно.

Видеорецепт простой и доступный, и готовое блюдо также выглядит аппетитно. Однако, как выяснилось, так подумали не все. Многим фолловерам показалось, что осьминог – это мерзкое и гадкое создание, которому не место на столе гурмана. Комментаторы писали, что сам вид головного моллюска внушает им отвращение, а что уж говорить об употреблении его в пищу. Другие покритиковали Дашу за то, что рецепт получился не очень подробным. Не было сказано, сколько по времени термически обрабатывать осьминога, и в чем именно его мариновать перед запеканием.

Дарья Светозарова

Однако остальные подписчики, посмотревшие видео, нашли рецепт изысканным и достаточно информативным. Они даже посоветовали экс-участнице телестройки открыть свой ресторан и специализироваться на экзотической кухне. Всего менее чем за час ролик посмотрели более 69 тысяч человек.