12-летняя дочь догнала по размерам Волочкову

12-летняя дочь догнала по размерам ВолочковуСегодня, 14:25
Скандальная российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова решила отдать свою единственную дочь Ариадну в модельный бизнес. Недавно у девочки прошел
Популярная российская балерина Анастасия Волочкова является активным пользователем социальных сетей, где она рассказывает все о своей личной жизни, тренировках
Известная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей страничке в соцсетях новое фото, которое вновь удивило всех ее подписчиков. Звезда