12-летняя дочь догнала по размерам Волочкову

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова разместила накануне не традиционный провокационный снимок, а фотографию своей 12-летней дочки Ариадны. Блондинка признается, что у нее с дочерью уже одинаковый размер одежды, что весьма удивило пользователей, учитывая возраст девочки.

Как известно, сейчас Анастасия вернулась с Мальдив, где в очередной раз смогла порадовать своих многочисленных поклонников (и, безусловно, некоторых хейтеров) своими весьма откровенными купальниками. Отдых подошел к концу и теперь Волочкова с головой ушла в семейную жизнь.

Балерина опубликовала на своей страничке обыкновенное фото своей повседневности. На одном из них ее дочка Ариадна роется в маминых шкафах, но это Анастасию не раздражает, а, напротив, умиляет, ведь, по словам Волочковой, девочка подбирает купальники для их совместного концерта.

Выбор, как оказалось, весьма обширен, ведь купальников более тридцати штук. Балерина, правда, спокойна за то, что мерять можно любой, ведь размеры у них с дочкой одинаковые.

Николай Офицеров