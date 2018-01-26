Учёные разобрались в процессе возникновения идей: Человеку помогают формулы и математика?

Мнения

Учёные разобрались в процессе возникновения идей: Человеку помогают формулы и математика?

Идеи выигрыша в математической формуле.

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

От Редактора

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

Учёные разработали новую систему поиска.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | 12-летняя дочь догнала по размерам Волочкову

12-летняя дочь догнала по размерам Волочкову

Сегодня, 14:25
Скандально известная балерина Анастасия Волочкова разместила накануне не традиционный провокационный снимок, а фотографию своей 12-летней дочки Ариадны. Блондинка признается, что у нее с дочерью уже одинаковый размер одежды, что весьма удивило пользователей, учитывая возраст девочки.
 

12-летняя дочь догнала по размерам Волочкову

 

Как известно, сейчас Анастасия вернулась с Мальдив, где в очередной раз смогла порадовать своих многочисленных поклонников (и, безусловно, некоторых хейтеров) своими весьма откровенными купальниками. Отдых подошел к концу и теперь Волочкова с головой ушла в семейную жизнь.
 
Балерина опубликовала на своей страничке обыкновенное фото своей повседневности. На одном из них ее дочка Ариадна роется в маминых шкафах, но это Анастасию не раздражает, а, напротив, умиляет, ведь, по словам Волочковой, девочка подбирает купальники для их совместного концерта.
 

12-летняя дочь догнала по размерам Волочкову

 

Выбор, как оказалось, весьма обширен, ведь купальников более тридцати штук. Балерина, правда, спокойна за то, что мерять можно любой, ведь размеры у них с дочкой одинаковые.

Николай Офицеров
Новости по теме
Анастасия Волочкова отдала дочь в модельный бизнес
Анастасия Волочкова отдала дочь в модельный бизнес

Скандальная российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова решила отдать свою единственную дочь Ариадну в модельный бизнес. Недавно у девочки прошел

Анастасия Волочкова показала свою взрослую дочь
Анастасия Волочкова показала свою взрослую дочь

Популярная российская балерина Анастасия Волочкова является активным пользователем социальных сетей, где она рассказывает все о своей личной жизни, тренировках

Волочкова продолжает шокировать своих поклонников
Волочкова продолжает шокировать своих поклонников

Известная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей страничке в соцсетях новое фото, которое вновь удивило всех ее подписчиков. Звезда

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости