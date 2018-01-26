Алена Водонаева оскорбляет блогеров в Instagram

Российская ведущая Алена Водонаева критикует девушек-блогеров Instagram за их внешность. По мнению звезды, менять внешность, уничтожая личность, совсем неправильно.

Никита Готский

Не так давно Водонаева принялась рекламировать на личной странице в соцсети известную больницу, где проводят качественную пластическую хирургию. Российская знаменитость сообщает, что абсолютно полностью ручается за положительный итог выполненных работ. Алена добавила, что сама лично делала там операции.Ведущая в рекламном ролике оскорбила девушек-блогеров, обозвав их "перекроенными", отметив свою избранность для рекламы престижной клиники. Теледива говорит, что c продвигаемой ею больнице сотрудничают только искусные врачи, к которым обращаются за помощью многие звезды уже не в первый раз. Подобных лиц Водонаева подвергла жесткой критике за то, что они из-аf своей внешности готовы изменить все, что предоставила им Мать-Природа.