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| | Алена Водонаева оскорбляет блогеров в Instagram

Алена Водонаева оскорбляет блогеров в Instagram

Сегодня, 14:17
Российская ведущая Алена Водонаева критикует девушек-блогеров Instagram за их внешность. По мнению звезды, менять внешность, уничтожая личность, совсем неправильно.

Алена Водонаева оскорбляет блогеров в Instagram

 

Не так давно Водонаева принялась рекламировать на личной странице в соцсети известную больницу, где проводят качественную пластическую хирургию. Российская знаменитость сообщает, что абсолютно полностью ручается за положительный итог выполненных работ. Алена добавила, что сама лично делала там операции. 

Ведущая в рекламном ролике оскорбила девушек-блогеров, обозвав их "перекроенными", отметив свою избранность для рекламы престижной клиники. Теледива говорит, что c продвигаемой ею больнице сотрудничают только искусные врачи, к которым обращаются за помощью многие звезды уже не в первый раз. Подобных лиц Водонаева подвергла жесткой критике за то, что они из-аf своей внешности готовы изменить все, что предоставила им Мать-Природа.
Никита Готский
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