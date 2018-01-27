Звезда сериала «Клон» обнажилась для фотосессии

Известная бразильская актриса Джованна Антонелли привела в восторг своих преданных фанатов, продемонстрировав свою фигуру в обтягивающем купальнике. Весьма пикантное фото появилось на странице 41-летней красавицы в Instagram.

В минувший понедельник в официальном Instagram-аккаунте довольно популярной актрисы Джованны Антонелли, на который подписаны более 6 миллионов подписчиков, появился снимок, на котором знаменитость обнажилась, чтобы продемонстрировать свою фигуру. Напомним, широкую известность бразильской красавице принесло её участие в весьма популярном телевизионном сериале «Клон». Многие поклонники Антонелли заметили, что спустя столько лет актриса не набрала ни единого килограмма лишнего веса, интересуясь, как ей удалось сохранить былую фигуру и грацию.

Александр Вест

Снимок оценили более 25 тысяч человек, а в комментариях многочисленные комплименты актрисе оставляли пользователи со всего земного шара.