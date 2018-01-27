Звезду "Дивергента" запечатлели с новым бойфрендом

Прославившаяся благодаря ролям в картинах «Виноваты звезды» и «Дивергент» Шейлин Вудли решила показать широкой публике своего нового бойфренда. Ее избранником стал Бен Волавола. Официально в свет с ним она вышла ради показа новой коллекции Valentino, который состоялся в ходе парижской Недели моды.

Пресса и поклонники уже давно догадывались о том, что между Шейлин и игроком национальной сборной Фиджи по регби роман. Впервые заговорили о нем еще прошлой осенью, когда папарацци удалось запечатлеть парочку в ходе их романтической прогулки. Теперь же, по всей видимости, сама Вудли уверена в том, что их отношения с Волаволой достаточно окрепли для того, чтобы продемонстрировать их публике.

Парочка на протяжении всего вечера не отходила друг от друга и даже не пыталась скрыть романтических чувств друг к другу. Шейлин и ранее публиковала совместные с Беном снимки в Instagram, но всегда пыталась спрятать его лицо.

Волавола и Вудли познакомились в Новой Зеландии во время съемок картины «Дрейф», где девушка должна была сыграть одну из главных ролей. Бен, в свою очередь, является одним из ключевых игроков регби-клуба из этой страны.

Николай Офицеров