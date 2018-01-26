Из-за домогательств актера не допустили на "Порно-Оскар"

Известного порноактера Рона Джереми не пустили на вручение премии AVN Awards. Причиной этому являются обвинения в домогательствах.

Никита Готский

Как сталj известно, 64-летнего порноактера и режиссера обвинили в сексуальных домогательствах более 12 женщин. По их словам, Джереми приставал к ним в течение продолжительного времени. Пять женщин утверждают, что Рон насиловал их на протяжении 30 лет.Обвиняют кинематографиста представительницы прекрасного пола, участвовавшие в съемках порнофильмов, также среди них имеются и фанатки Джереми. По словам жительницы Мичиганеа, Рон подверг ее сексуальному насилию в 1997 году.Актер не согласен с такими заявлениями. При этом он признает, что рад трогать дам за их части тела без необходимого на то спроса. Данный скандал изменил и церемонию «Порно-Оскара». К примеру, один из актеров принял решение не принимать участие в церемонии награждении, дабы не привлекать лишнее внимание к себе.