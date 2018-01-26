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| | Сегодня в «Мосфильме» назвали лауреатов кинопремии «золотой орёл»

Сегодня в «Мосфильме» назвали лауреатов кинопремии «золотой орёл»

Сегодня, 13:49
Довольно престижная кинопремия под названием «Золотой орёл» в шестнадцатый раз почтит самых выдающихся деятелей российского кинематографа. Вручение премии состоится сегодня в Москве, а номинанты «Золотого орла» известны уже сейчас.

Сегодня в «Мосфильме» назвали лауреатов кинопремии «золотой орёл»

 

За титул лучшего кинофильма поборются такие картины российского производства как: «Салют-7», «Большой», а также «Время первых» и «Аритмия». Среди актёров, сыгравших главные роли в недавно вышедших кинолентах, за право получить «Золотого орла» поспорят Евгений Миронов, Александр Яценко, а также Владимир Вдовиченков. Титул лучшей женской роли по версии данной кинопремии может достаться Ирине Горбачёвой, Алисе Фрейндлих, или же Марине Нееловой. Заметим, что звание лучшего режиссёра достанется одному из прославленных творцов, среди которых: Валерий Тодоровский, Андрей Звягинцев, а также Борис Хлебников.

Добавим, кроме художественных фильмов данная кинопремия также будет чествовать лучшие анимационные картины, созданные российскими творцами, а также «Золотой орёл» достанется лучшему фильму зарубежного производства, который отметился успехами в российском прокате.
Александр Вест
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