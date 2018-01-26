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| | О страшной болезни Сенчиной не знали даже ее поклонники

О страшной болезни Сенчиной не знали даже ее поклонники

Сегодня, 13:34
Фанаты певицы Людмилы Сенчиной не знали о ее плохом состоянии здоровья. Об этом рассказал продюсер звезды Владимир Андреев.

О страшной болезни Сенчиной не знали даже ее поклонники

 

Как утверждает Андреев, Сенчина продолжительное время пыталась бороться с заболеванием, о чем почти никто не догадывался. При этом певица скончалась по причине болезни. Продюсер говорит, что до самой смерти Людмила Сенчина принимала участие в музыкальных гастролях. Она собиралась принять участие в мероприятии, посвященному очередной годовщине снятия блокады Ленинграда.

Российская певица и актриса Людмила Сенчина скончалась от рака вчера, 25 января. В момент смерти ей было 67 лет. О месте и дате похорон знаменитости пока не сообщается. Соболезнования родным скончавшейся выразили известные политические и культурные деятели. Президент России Владимир Путин отправил телеграмму с соболезнованиями по причине кончины исполнительницы.

Сенчина является народной артисткой СССР. Наибольшую известность она получила за роль Золушки в «Голубом огоньке».
Никита Готский
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