На волосок от смерти: Олега Табакова врачи вводят в периодическую кому

Известного актёра Олега Табакова врачи вынуждены вводить в периодическую кому медикаментозного типа. Это намеренное усыпление, чтобы организм мог отдыхать из-за крайнего истощения от заболевания. Актёр в настоящее время находится в городской клинической больнице №1 им. Н.И.Пирогова. Отмечают, что когда Олег Табаков в сознании, то спокойно на всё реагирует, не жалуется и делает то, что ему говорят медики. Однако надолго артиста не хватает, приходит усталость.

По некоторым данным, настолько тяжёлое состояние у актёра наступило, когда он обратился в элитную частную клинику. Коллеги Олега Табакова по театру утверждают, что воспаление, которое спровоцировали зубные импланты, не заметили специалисты именно этого учреждения, потому артисту становилось хуже. В итоге, у актёра началась деструктивная пневмония, и он оказался в реанимации городской клинической больницы №1 им. Н.И.Пирогова.29 ноября была проведена операция, и в декабре артист почувствовал себя лучше. Он смог сам передвигаться по палате, но это оказалось ненадолго. С тех пор состояние Олега Табакова скачет. Ему то хорошо, то плохо. Недавно знаменитого артиста подключили к устройству, делающему искусственную вентиляцию лёгких.Никаких прогнозов врачи пока не дают, тем более, что артисту уже 82 года, что является достаточно преклонным возрастом, и организму сложнее справляться с заболеваниями. Олег Табаков много отдавал сил работе, прославившись и в театре, и в кино. Поклонники ждут его возвращения на сцену, переживая за любимого артиста.Стоит отметить, что медикаментозную кому, в которую сейчас периодически вводят Олега Табакова, применяют только тогда, когда ситуация очень тяжёлая. Дело в том, что от неё бывает много последствий. При этом, чем дольше такое намеренное усыпление, тем критичным потом становится восстановление после него. У четверти больных, которые переносили искусственную кому, начинались проблемы с сердцем и почками, ослаблялся иммунитет.

Ирина Летинская

Искусственная вентиляция лёгких потом часто приводит к инфекционным заболеваниям. Может начаться воспаление, обструкция бронхов и так далее. Есть и несколько отсроченных реакций. Например, у отдельных пациентов ухудшалась память, изменялось поведение, утрачивались некоторые навыки и способности. Эксперты отмечают, что это не означает «полный набор» проблем у всех больных без исключения, однако процент значительный.