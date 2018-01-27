Ким Кардашьян выложила «голое» селфи в трусах со стразами

Прошло совсем немного времени с последней «голой» фотосессии матери троих детей Ким Кардашьян, как красавица решила пополнить коллекцию откровенных снимков. В качестве локации красавица выбрала уже не пляж, а собственную дамскую комнату.

Интернет-публика привыкла к тому, что звезда реалити-шоу особа не стеснительная, поэтому жарких дискуссий ее эскапады не вызывают. Год назад подобный снимок распалил фолловеров Ким не на шутку, но с тех пор много воды утекло. Теперь поклонники просто спокойно радуются новым пикантным кадрам от своего кумира.

Дарья Светозарова

На очередном снимке 37-летняя Кардашьян решила увековечить свое отражение в зеркале. Грудь она прикрыла руками, а другую, самую сокровенную зону – гламурными трусиками со стразами. Скандал и перепалку очередное фото не спровоцировало, зато меньше чем за день его лайкнули более трех с половиной миллионов фолловеров. 54 тысячи фанатов не поленились оставить хвалебные отзывы.