НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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| | Ким Кардашьян выложила «голое» селфи в трусах со стразами

Ким Кардашьян выложила «голое» селфи в трусах со стразами

Сегодня, 00:30
Прошло совсем немного времени с последней «голой» фотосессии матери троих детей Ким Кардашьян, как красавица решила пополнить коллекцию откровенных снимков. В качестве локации красавица выбрала уже не пляж, а собственную дамскую комнату.

Ким Кардашьян выложила «голое» селфи в трусах со стразами

 

Интернет-публика привыкла к тому, что звезда реалити-шоу особа не стеснительная, поэтому жарких дискуссий ее эскапады не вызывают. Год назад подобный снимок распалил фолловеров Ким не на шутку, но с тех пор много воды утекло. Теперь поклонники просто спокойно радуются новым пикантным кадрам от своего кумира.

Ким Кардашьян выложила «голое» селфи в трусах со стразами

 

На очередном снимке 37-летняя Кардашьян решила увековечить свое отражение в зеркале. Грудь она прикрыла руками, а другую, самую сокровенную зону – гламурными трусиками со стразами. Скандал и перепалку очередное фото не спровоцировало, зато меньше чем за день его лайкнули более трех с половиной миллионов фолловеров. 54 тысячи фанатов не поленились оставить хвалебные отзывы.
Дарья Светозарова
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