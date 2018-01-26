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| | Татьяне Булановой попала в больницу в Петербурге

Татьяне Булановой попала в больницу в Петербурге

Сегодня, 13:24
Многие фанаты Татьяны Булановой с заметным волнением восприняли очередную публикацию певицы в её микроблоге. Преданным поклонникам певица рассказала, что провела ночь в госпитале, показав соответствующий снимок.

Татьяне Булановой попала в больницу в Петербурге

 

В официальном Instagram-аккаунте известной певицы Татьяны Булановой появилось фото, на котором запечатлена дверь палаты в госпитале. В описании к фото исполнительница добавила, что она весьма расстроена тем, что всю прошедшую ночь просидела в больнице. В многочисленных комментариях к снимку поклонники Татьяны пожелали ей крепкого здоровья, интересуясь причинами столь срочной госпитализации. Однако Буланова оставила подобные расспросы без внимания, не раскрыв причины её визита в больницу.

Татьяне Булановой попала в больницу в Петербурге

 

Позже певица рассказала, что госпитализация потребовалась её годовалому сыну из-за ухудшения его самочувствия. Татьяна Буланова сохранила секрет о состоянии здоровья своего ребёнка, не раскрыв подробности госпитализации.
Александр Вест
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