Анну Семенович раскритиковали за большую грудь и толстые бока

37-летняя Анна Семенович уже давно заслужила статус одной из главных российских «секс-бомб», однако пользователям Instagram, как оказалось, крайне сложно угодить. После недавно опубликованного снимка в соблазнительной ночной рубашке на Анну обрушился поток негатива за толстые бока и, что странно, за большую грудь.

Странно и то, что Анне Семенович некоторое время удалось похудеть, потому неудивительно, что она с радостью хвастает перед поклонниками результатами своих трудов. Тем не менее, привередливые фолловеры этих стараний, похоже, не замечают, потому критикуют певицу на чем свет стоит. Многие заявили, что знаменитость ведет себя чересчур открыто перед подписчиками в социальной сети, а потому посоветовали пореже публиковать меньше чрезмерно открытых фотографий.

Некоторые высказались по поводу того, что Семенович должна уже задуматься о создании семьи и переключить свое внимание на заботу о супруге и возможных детях. Знаменитость, однако, решила проигнорировать все заявления поклонников, а потому ни с одним из них не вступила в диалог.

Николай Офицеров