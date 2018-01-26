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| | Звезда Первого канала Ольга Ушакова готовится в третий раз стать мамой

Звезда Первого канала Ольга Ушакова готовится в третий раз стать мамой

Сегодня, 13:19
Ольга Ушакова, популярная телеведущая, рассказала поклонникам, что беременна. Звезда станет мамой в третий раз уже в апреле. Соответствующая публикация появилась в Instagram ведущей.

Звезда Первого канала Ольга Ушакова готовится в третий раз стать мамой

 

Менее чем сутки назад звезда шоу «Доброе утро» сообщила фанатам приятную новость. Ольга Ушакова в личном микроблоге объявила, что беременна. Пополнение в семье ведущей случится в конце апреля. Публикацию она сопроводила семейным фото. На снимке Ушакова запечатлена вместе с двумя дочерьми и мужем на берегу пляжа. В интервью телеведущая призналась, что ее врач знает пол будущего ребенка, но сами родители просят сохранить это в тайне. Дочери Ушаковой надеются, что у них будет сестричка, и уже предложили матери покрасить детскую в розовый, и накупить вещей того же цвета.

Год назад Ольга Ушакова сообщила, что хочет снова стать матерью. Несколько месяцев назад она вышла замуж за ресторатора Адама. Торжество прошло на Кипре в окружении родных.
Виктория Озерова
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