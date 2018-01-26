Том Круз рассказал о Fallout - новой части фильма "Миссия невыполнима"

Шестой эпизод «Миссия невыполнима» стал обладателем названия Fallout. Об этом рассказал актер Том Круз.

Никита Готский

Знаменитый актер поведал на своей странице в социальной сети Instagram полное наименование шестого фильма киноэпопеи «Миссия невыполнима». Так, новинка станет называться "Mission: Impossible Fallout". Согласно сюжету, персонажи Тома Круза, Алека Болдуина, Саймона Пегга и некоторых других актеров станут бороться со временем после того, как новая миссия потерпела поражение. Также сообщается, что Генри Кавилл и Ванесса Кирби уже присоединились к этому актерскому составу.Прежде сообщалось, что Том Круз порадует своих поклонников новыми, еще неизведанными трюками. Как утверждает сам артист, чтобы подготовиться к некоторым из них, ему потребовалось более года тренировок. Во время съемок Круз получил тяжелое повреждение, поэтому проходил курс лечения. Выход на экраны шестой части «Миссия невыполнима» состоится в июле 2018 года.