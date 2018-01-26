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| | Том Круз рассказал о Fallout - новой части фильма "Миссия невыполнима"

Том Круз рассказал о Fallout - новой части фильма "Миссия невыполнима"

Вчера, 22:20
Шестой эпизод «Миссия невыполнима» стал обладателем названия Fallout. Об этом рассказал актер Том Круз.

Том Круз рассказал о Fallout - новой части фильма "Миссия невыполнима"

 

Знаменитый актер поведал на своей странице в социальной сети Instagram полное наименование шестого фильма киноэпопеи «Миссия невыполнима». Так, новинка станет называться "Mission: Impossible Fallout". Согласно сюжету, персонажи Тома Круза, Алека Болдуина, Саймона Пегга и некоторых других актеров станут бороться со временем после того, как новая миссия потерпела поражение. Также сообщается, что Генри Кавилл и Ванесса Кирби уже присоединились к этому актерскому составу.

Прежде сообщалось, что Том Круз порадует своих поклонников новыми, еще неизведанными трюками. Как утверждает сам артист, чтобы подготовиться к некоторым из них, ему потребовалось более года тренировок. Во время съемок Круз получил тяжелое повреждение, поэтому проходил курс лечения. Выход на экраны шестой части «Миссия невыполнима» состоится в июле 2018 года.
Никита Готский
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