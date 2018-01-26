Пелагею в белом наряде приняли за нежный цветок

Фанаты тут же принялись копировать «трофеи» на свои аккаунты, делиться ими с друзьями и комментировать свежий лук любимицы. Понравилось все: и скромная прическа, и элегантное платье, а в особенности - черные туфли в белый горошек. Однако сильнее всего к себе расположила искренняя широкая улыбка исполнительницы. «Девочка», «красавица, нежный цветок», - наперебой восклицали восхищенные пользователи Сети.
Кроме Пелагеи наставлять на звездный путь детей от семи до четырнадцати лет будут Баста и Валерий Меладзе. У них уже есть опыт работы в главном вокальном шоу страны, но Меладзе прежде работал только с детьми, а Баста только со взрослыми вокалистами.