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| | Пелагею в белом наряде приняли за нежный цветок

Пелагею в белом наряде приняли за нежный цветок

Сегодня, 12:49
Певица Пелагея снимается в новом сезоне вокального проекта «Голос. Дети». Артистка вновь будет одним из наставников шоу, и уже приступила к съемкам. В Сеть попали первые кадры со съемочной площадки, на которых исполнительница предстала в ослепительно-белом платье, чем вызвала ассоциацию с нежным цветком.

Пелагею в белом наряде приняли за нежный цветок

 

Фанаты тут же принялись копировать «трофеи» на свои аккаунты, делиться ими с друзьями и комментировать свежий лук любимицы. Понравилось все: и скромная прическа, и элегантное платье, а в особенности - черные туфли в белый горошек. Однако сильнее всего к себе расположила искренняя широкая улыбка исполнительницы. «Девочка», «красавица, нежный цветок», - наперебой восклицали восхищенные пользователи Сети.

Пелагею в белом наряде приняли за нежный цветок

 

Кроме Пелагеи наставлять на звездный путь детей от семи до четырнадцати лет будут Баста и Валерий Меладзе. У них уже есть опыт работы в главном вокальном шоу страны, но Меладзе прежде работал только с детьми, а Баста только со взрослыми вокалистами.
Дарья Светозарова
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