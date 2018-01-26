Пелагею в белом наряде приняли за нежный цветок

Певица Пелагея снимается в новом сезоне вокального проекта «Голос. Дети». Артистка вновь будет одним из наставников шоу, и уже приступила к съемкам. В Сеть попали первые кадры со съемочной площадки, на которых исполнительница предстала в ослепительно-белом платье, чем вызвала ассоциацию с нежным цветком.

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Фанаты тут же принялись копировать «трофеи» на свои аккаунты, делиться ими с друзьями и комментировать свежий лук любимицы. Понравилось все: и скромная прическа, и элегантное платье, а в особенности - черные туфли в белый горошек. Однако сильнее всего к себе расположила искренняя широкая улыбка исполнительницы. «Девочка, «красавица, нежный цветок», - наперебой восклицали восхищенные пользователи Сети.

Дарья Светозарова

Кроме Пелагеи наставлять на звездный путь детей от семи до четырнадцати лет будут Баста и Валерий Меладзе. У них уже есть опыт работы в главном вокальном шоу страны, но Меладзе прежде работал только с детьми, а Баста только со взрослыми вокалистами.