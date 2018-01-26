Рита Ора удивила фанатов обнажённым снимком в шапке

Всемирно известная актриса и певица Рита Ора удивила своих поклонников, снявшись полностью обнаженной. На опубликованном снимке из одежды на британской красавице осталась лишь зимняя меховая шапка.

В официальном Instagram-аккаунте Риты Оры, на который подписались уже более 12 миллионов человек, появилась фотография, вызвавшая разногласия среди её многочисленных поклонников. В комментариях некоторые подписчики Риты стали возмущаться по поводу обнаженности красавицы, которая, по их словам, подаёт дурной пример её подрастающим фанатам. Другие же поклонники певицы заявили, что с удовольствием бы регулярно смотрели на подобные фотографии британской актрисы в её микроблоге.

Александр Вест

Стоит заметить, нашлись и те критики, посетовавшие на ночной рацион Риты Оры, которая на фото запечатлена в процессе поедания вафель со взбитыми сливками. По их мнению, если она будет придерживаться подобной «диеты», то вскоре сможет распрощаться с сексуальной фигурой.