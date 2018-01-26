Учёные разобрались в процессе возникновения идей: Человеку помогают формулы и математика?

Мнения

Учёные разобрались в процессе возникновения идей: Человеку помогают формулы и математика?

Идеи выигрыша в математической формуле.

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

От Редактора

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

Учёные разработали новую систему поиска.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Любовник Волочковой на сайте знакомств ищет регулярный секс

Любовник Волочковой на сайте знакомств ищет регулярный секс

Сегодня, 12:01
Светская львица Анастасия Волочкова снова спровоцировала громкий скандал в Сети. Однако в этот раз разговоры напрямую связаны с ее новым избранником, 40-летним Михаилом Логиновым.

Любовник Волочковой на сайте знакомств ищет регулярный секс

 

Подписчики звезды обнаружили мужчину на сайте знакомств, где он сообщил о своих планах найти девушку для регулярного секса. В анкете Логинова было указано, что проживает в коммунальной квартире в Москве и имеет стабильный доход, то есть сможет обеспечивать свою избранницу. В качестве вредных привычек мужчина назвал курение и употребление алкоголя.

Поклонники Волочковой были поражены сложившимся положением вещей, сравнив снимок мужчины с сайта знакомств и изображение любовника экс-балерины, которые оказались полностью идентичными. Однако избранник звезды – обеспеченный москвич, занимающий пост замдиректора туристической организации.

Любовник Волочковой на сайте знакомств ищет регулярный секс

 

Волочкова даже выложила снимок с Михаилом около роскошного белого «Майбаха» с букетом белых роз, которые он ей подарил вместе с поездкой на Мальдивы.
Пойда Анна
Новости по теме
Волочкова назвала имя своего любимого мужчины
Волочкова назвала имя своего любимого мужчины

В Instagram российской балерины Анастасии Волочковой появились фотографии, на которых танцовщица запечатлена рядом с каким-то мужчиной. Пользователи начали

Новый шпагат Волочковой вызвал бурю критики в Сети
Новый шпагат Волочковой вызвал бурю критики в Сети

Анастасия Волочкова в очередной раз спровоцировала скандал в социальных сетях своим шпагатом. Поклонникам не понравилось, что балерина очень часто

Анастасия Волочкова испугала фанатов стремительным похудением
Анастасия Волочкова испугала фанатов стремительным похудением

Поклонники балерины Анастасии Волочковой взволнованы ее стремительным похудение. Она опубликовала снимок, и-за которого фанаты подумали, что Волочкова сильно

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости