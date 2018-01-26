Любовник Волочковой на сайте знакомств ищет регулярный секс

Светская львица Анастасия Волочкова снова спровоцировала громкий скандал в Сети. Однако в этот раз разговоры напрямую связаны с ее новым избранником, 40-летним Михаилом Логиновым.

Подписчики звезды обнаружили мужчину на сайте знакомств, где он сообщил о своих планах найти девушку для регулярного секса. В анкете Логинова было указано, что проживает в коммунальной квартире в Москве и имеет стабильный доход, то есть сможет обеспечивать свою избранницу. В качестве вредных привычек мужчина назвал курение и употребление алкоголя.Поклонники Волочковой были поражены сложившимся положением вещей, сравнив снимок мужчины с сайта знакомств и изображение любовника экс-балерины, которые оказались полностью идентичными. Однако избранник звезды – обеспеченный москвич, занимающий пост замдиректора туристической организации.

Пойда Анна

Волочкова даже выложила снимок с Михаилом около роскошного белого «Майбаха» с букетом белых роз, которые он ей подарил вместе с поездкой на Мальдивы.