Риз Уизерспун появилась на обложке глянца с тремя ногами

Американская актриса Риз Уизерспун с юмором прокомментировала обложку одного из модных изданий со своим участием. Там она показана с «тремя» ногами.

Перед церемонией вручения премии «Оскар» журналисты западного издания Vanity Fair презентовал обложку журнала, поместив туда некоторых звезд американского шоу-бизнеса. К примеру, на обложке оказался также и главный редактор средства массовой информации Грейдон Картер, который в течение двух десятков лет работал в руководящей должности. Но, тем не менее, он в конце минувшего года решил уйти из компании. Вероятно, Картер мог что-то упустить из виду и произошло непонятное.Так, на обложке журнала редакторы показали актрису Риз Уизерспун. При этом американскую звезду читатели рассмотрели немного иначе. Дело в фотографии, где Риз изображена с «тремя ногами». Сама знаменитость не злится по данному поводу. Она просит фанатов принять ее такой, как есть.