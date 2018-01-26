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| | Сергей Лазарев посетил Диснейленд с сыном Никитой

Сергей Лазарев посетил Диснейленд с сыном Никитой

Сегодня, 11:41
Известный российский певец Сергей Лазарев побывал в популярном американском парке развлечений Диснейленд, а компанию ему составил его любимый сын Никита. Вместе со своим ребенком артист проводит в США зимние каникулы.

Сергей Лазарев посетил Диснейленд с сыном Никитой

 

В официальном Instagram-аккаунте Сергея Лазарева появилась фотография, на которой он изображён со своим сыном Никитой в одинаковых костюмах известного мультипликационного героя Микки Мауса. По словам артиста, для него было большим наслаждением осуществить давнюю мечту Никиты, который грезил попасть в данный парк развлечений. Сергей сознался, что уже бывал в Диснейленде, однако, его визит в данный парк развлечений состоялся, когда ему было всего 15 лет.

Сергей Лазарев посетил Диснейленд с сыном Никитой

 

Лазарев выразил надежду, что день, который Никита провёл в Диснейленде со своим отцом, навсегда останется в его сердце и воспоминаниях. Заметим, многочисленные поклонники певца были вне себя от радости, увидев данное фото, так как певец начал показывать лицо Никиты лишь с недавнего времени.
Александр Вест
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