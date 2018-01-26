Мария Порошина рассказала, как выбирала имя для дочери

Известная российская актриса кино и театра Мария Порошина рассказала журналистам о том, почему она решила назвать свою дочку Полина. По её словам, из трёх имён для новорождённой подходило только одно.

В официальном Instagram-аккаунте Марии Порошиной появилась фотография, на которой актриса запечатлена со своей дочерью Полиной. Мария рассказала о том, что ей всегда не хватало брата, или сестры, так как она росла одна и была единственным ребёнком в семье. Актриса заметила, что она с удовольствием слушала бы крики маленьких детей и всю суматоху, свойственную дому, наполненному детьми. Также Порошина заявила, что имя старшей дочери она выбирала совместно с Гошей Куценко, который был её отцом, а имя для младшей дочери ей пришлось выбирать из трёх вариантов: Ульяна, Алиса и Полина.

Александр Вест

По словам Порошиной, как только она увидела свою новорожденную дочь, она сразу поняла, что ей идеально подходит лишь одно имя – Полина. Многие подписчики актрисы поддержали её выбор, заметив, что имя идеально подошло к её красавице дочери, которая весьма похожа на свою мать.