Екатерина Климова выложила в Instagram свое фото без макияжа

Актриса российского кино Екатерина Климова выложила в социальную сеть Instagram свою фотографию, на которой она запечатлена в утреннем халате и без косметики.

утренней Москвы

Пелагея Лебединская

24 января Екатерина Климова отпраздновала свой день рождения, ей исполнилось 40 лет. Сегодня утром актриса выложила в Instagram свое фото без макияжа. На снимке знаменитость в белом халате сидит за столом и пьет кофе. Поклонники сразу же начали писать комментарии на страничке актрисы. Всех фанатов восхитила ее естественная красота, фоловеры не прекращают осыпать своего кумира комплиментами. Также артистка выложила маленький видеоролик с красивым видомиз окна гостиницы, в которой остановилась звезда.Отметим, что многие поклонники Екатерины Климовой восторгаются, как она все успевает делать и так шикарно выглядеть. Актриса является матерью четырех детей и в то же время проводит много времени на работе.