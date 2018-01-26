Екатерина Климова выложила в Instagram свое фото без макияжа

24 января Екатерина Климова отпраздновала свой день рождения, ей исполнилось 40 лет. Сегодня утром актриса выложила в Instagram свое фото без макияжа. На снимке знаменитость в белом халате сидит за столом и пьет кофе. Поклонники сразу же начали писать комментарии на страничке актрисы. Всех фанатов восхитила ее естественная красота, фоловеры не прекращают осыпать своего кумира комплиментами. Также артистка выложила маленький видеоролик с красивым видом утренней Москвы из окна гостиницы, в которой остановилась звезда.
Отметим, что многие поклонники Екатерины Климовой восторгаются, как она все успевает делать и так шикарно выглядеть. Актриса является матерью четырех детей и в то же время проводит много времени на работе.