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| | Ксения Бородина пожаловалась Ольге "Солнце" на нынешних участников "Дома-2"

Ксения Бородина пожаловалась Ольге "Солнце" на нынешних участников "Дома-2"

Сегодня, 10:15
Бывшая участница проекта "Дом-2" Ольга Николаевна рассказала о встрече с Ксенией Бородиной. При их встрече ведущая реалити-шоу высказала свое недовольство о нынешних участниках.

Ксения Бородина пожаловалась Ольге "Солнце" на нынешних участников "Дома-2"

 

Ксения Бородина утверждает, что молодые люди, участники проекта "Дом-2", отличаются своим поведением от предыдущих участников. В данный момент ребят интересует только слава и раскрутка своих аккаунтов в социальной сети Instagram. На это Ольга ответила, что молодые люди просто пользуются моментом, ведь сейчас на своей популярности в социальных сетях можно заработать хорошие деньги. Во время участия в проекте Ольги "Солнце", по ее словам, можно было расценить внимание зрителей только по количеству букетов и мягких игрушек.

Напомним, что Ольга Николаевна "Солнце" провела на проекте "Дом-2" четыре года: с 2004-го по 2008 год. На реалити-шоу Ольга стала "Королевой "Дом-2", выиграла автомобиль и квартиру в Москве, после чего ушла с проекта.
Пелагея Лебединская
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