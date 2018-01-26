Голая, но некрасивая: Мадонна удивила фанатов снимком топлес в Instagram

Всемирно известная певица Мадонна в очередной раз смогла удивить своих фанатов довольно необычной публикацией в Instagram. Многие фанаты были смущены, увидев обнажённое тело уже немолодой певицы.

В официальном Instagram-аккаунте популярной певицы Мадонны появился снимок, который стал объектом для ожесточенных споров среди её многочисленных поклонников. На снимке 59-летняя исполнительница изображена с обнаженной грудью, которая зачеркнута чёрным крестом. Многие фанаты светской дивы сочли снимок непозволительным, так как Мадонна уже далеко не так молода и изящна, как в свои лучшие годы. Основные споры среди её поклонников, которых в её Instagram-аккаунте собралось уже более 10 миллионов, возникли на счёт того, является ли эта фотография сексуально привлекательной.

Александр Вест

Многие фанаты поп-певицы заявляли, что Мадонна поступила смело, продемонстрировав свою естественную красоту, не побоявшись осуждения. Другие же её поклонники замечали, что в её возрасте певица должна подавать правильный пример своим юным фанатам, а не публично оголять грудь.