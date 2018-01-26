Порнозвезда Беркова боится рожать от Стоянова

Известная порноактриса, а также бывшая участница популярного телепроекта «Дом-2» Елена Беркова рассказала о том, почему боится заводить детей со своим супругом Андреем Стояновым.

Александр Вест

Весьма популярная светская дива Елена Беркова рассказала о том, что опасается очередной беременности. Актриса заметила, что и она, и её нынешний муж Андрей Стоянов обоюдно хотят обзавестись потомством. Однако, по словам Елены, беременность для неё является довольно спорной темой. Беркова заявила, что очень тяжело перенесла первую беременность, когда она вынашивала Евгения, сына от первого мужа, Ивана Белькова. Также звезда порно заявила, что в нынешнем году они с мужем могут решиться на этот довольно серьёзный шаг.Недавно актриса оголила свою грудь, участвуя на съёмках передачи под названием «Деньги или позор». По словам актрисы, она нисколько не была смущена, ощущая лишь наслаждение от всеобщего внимания, а её муж заметил, что спокойно относится к подобным вещам, ведь смотреть может кто угодно, а трогать позволено лишь ему самому.