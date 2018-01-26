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| | СМИ: Тарасов вернется к Бузовой из-за тяжелого финансового положения

СМИ: Тарасов вернется к Бузовой из-за тяжелого финансового положения

Сегодня, 09:47
Пользователи на просторах сети уже начинают шутить о том, что российский футболист Дмитрий Тарасов в ближайшем будущем начнет придумывать для себя «пути отступления». В виду имеется, конечно же, возвращение к Ольге Бузовой. Причиной тому является плохое финансовое положение, с которым столкнется спортсмен.
 

СМИ: Тарасов вернется к Бузовой из-за тяжелого финансового положения

 

Ни для кого не было секретом, что после окончания бракоразводного процесса с телеведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой у Тарасова карьера, мягко говоря, пошла на спад. Начать следует с возраста, ведь для футбола он весьма солидный. Ждать больших гонораров не приходится, однако главный факт в том, что московский «Локомотив» отказывается продлевать контракт, а потому далеко не факт, что Дмитий сможет найти хоть сколько равноценную замену «железнодорожникам», ведь уровень игры, демонстрируемый им, сложно назвать высоким.
 
Поклонники футболиста уверены в том, что вся причина такого положения дел с игрой на поле в слишком уж ярой вовлеченности Тарасова в дела сердечные с Анастасией Костенко, которая недавно стала его женой. Хейтеры, в свою очередь, хитро потирают руки и злорадствуют, ведь понимают, что вскоре Тарасову все же придется поплатиться за то, как он предал Бузову, уйдя от нее к другой женщине.
 
Пользователи уверены в том, что когда Тарасов поймет, что его финансовое положение не позволит содержать и себя, и Костенко, то он тут же захочет вернуться к Ольге Бузовой. Естественно, что все это лишь шутки, но ведь и так понятно, что телеведущая и певица вряд ли примет назад человека, которого столько раз называла «недостойным мужчиной» и «предателем».

Николай Офицеров
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