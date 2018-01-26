Модель Playboy Мария Лиман потратила в свой день рождения миллион рублей

Модель журнала Playboy Мария Лиман, жительница города Ростов, отметила свой день рождения, на организацию которого потратила один миллион рублей.

Пелагея Лебединская

Мария Лиман в 2015 году участвовала в международном конкурсе красоты в Москве и стала победительницей. После этого звездного момента она решила связать свою жизнь с модельным бизнесом и вскоре получила предложение стать моделью глянцевого украинского журнала Playboy, который дал Марии необычайную славу. В социальной сети Instagram у модели в данный момент уже больше 310 000 подписчиков. Марию часто приглашают на телевидение и на съемки в кино. В этом году, 25 января, звезде исполнилось 24 года, и свой день рождения она отпраздновала в тихом роскошном ресторане наедине со своим женихом, а после ужина поехала домой. В данный момент Мария работает на съемочной площадке, где принимает участие в съемках сериалов. В отличии от прошлого дня рождения, этот прошел тихо и спокойно, с любимым человеком рядом.В прошлом году Мария Лиман отпраздновала свой день рождения очень шумно, весело и в роскоши. Она потратила на ресторан, развлекательную программу и фейерверки один миллион рублей. Гости праздника остались в восторге.