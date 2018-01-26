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| | Кейси Аффлек не примет участия в церемонии вручения «Оскара»

Кейси Аффлек не примет участия в церемонии вручения «Оскара»

Сегодня, 09:25
Очередная церемония вручения престижнейшей кинопремии «Оскар» в этот раз пройдёт без участия именитого голливудского актёра Кейси Аффлека. Актёр сам выявил желание пропустить церемонию в этот раз.

Кейси Аффлек не примет участия в церемонии вручения «Оскара»

 

По устоявшейся традиции, премию лучшей актрисе на очередной церемонии вручения «Оскара» должен вручать мужчина, получивший в прошлом году премию за победу в номинации «лучший актёр». Однако данная традиция в этот раз будет нарушена в связи с нежеланием Кейси Аффлека появляться на данном мероприятии. Данное решение актёру пришлось принять из-за нескольких судебных исков, в которых две женщины публично обвинили его в домогательствах сексуального характера. О решении актёра широкой общественности сообщило его доверенное лицо.

Оба судебных иска были урегулированы за счёт мировых соглашений, а Кейси Аффлек опроверг тот факт, что каким-либо образом причастен к подобным обвинениям. Шумиха вокруг сексуальных домогательств началась со множественных судебных исков против продюсера Харви Вайнштейна.
Александр Вест
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