Пятой женой бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера станет кореянка

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер официально объявил о том, что намерен сочетать себя узами брака с подругой и личной переводчицей, гражданкой Южной Кореи Ким Со Ён. Будущие супруги признались об этом в четверг в ходе пресс-конференции в Сеуле.

Представители немецких СМИ утверждают, что 48-летняя избранница и сам Шредер запланировали свадьбу на осень, однако пока точной даты бракосочетания все еще нет. Пара поделилась с журналистами информацией о том, что после свадьбы половину времени намеревается проводить в немецких городах, в том числе Берлине и Ганновере, а оставшуюся в Сеуле. Шредер утверждает, что у него в планах изучение корейского языка и получение новых знаний о родине будущей жены. Для бывшего канцлера ФРГ этот брак станет уже пятым. Еще в 2016 году он развелся с Дорис Шредер-Кепф, с которой он состоял в браке, еще с 1997 года.

При этом, во время недавней пресс-конференции он признался, что его отношения с Ким Со Ен не были причиной этого разрыва. Познакомилась пара около двух лет тому назад во время международной бизнес-конференции, в которой принимал участие также и сам канцлер, работая переводчиком.

На данный момент Ким Со Ён является представителем южнокорейского агентства по вопросам экологического развития в крупнейшей германской федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Помимо этого, как и говорилось выше, она работает личным переводчиком Шредера.

Николай Офицеров