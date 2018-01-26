Избранницу Бондарчука Паулину Андрееву заподозрили в беременности

Известная российская актриса кино и театра Паулина Андреева появилась в обществе Федора Бондарчука на премьерном показе картины «Селфи», где выбор наряда красавицы намекнул на возможное «интересное» положение девушки.

Премьерный показ киноленты «Селфи» состоялся в минувший четверг в кинотеатре под названием «Октябрь», где побывали многие знаменитости российского шоу-бизнеса. Федор Бондарчук, составивший компанию Паулине, принял непосредственное участие в создании картины в качестве исполнителя одной из ролей, а также продюсера. Объективы фотокамер журналистов были прикованы именно к Паулине и Федору, которые не отходили друг от друга ни на миг, всё время держась за руки.

Александр Вест

Многие журналисты обратили внимание на то, что ранее актриса всегда предпочитала подчеркивать свою подтянутую фигуру, а на премьерном показе фильма в этот раз Паулина появилась в довольно просторном платье черного цвета, которое может помочь скрыть появление округлившегося животика у красавицы.