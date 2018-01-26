Избранницу Бондарчука Паулину Андрееву заподозрили в беременности

Премьерный показ киноленты «Селфи» состоялся в минувший четверг в кинотеатре под названием «Октябрь», где побывали многие знаменитости российского шоу-бизнеса. Федор Бондарчук, составивший компанию Паулине, принял непосредственное участие в создании картины в качестве исполнителя одной из ролей, а также продюсера. Объективы фотокамер журналистов были прикованы именно к Паулине и Федору, которые не отходили друг от друга ни на миг, всё время держась за руки.
Многие журналисты обратили внимание на то, что ранее актриса всегда предпочитала подчеркивать свою подтянутую фигуру, а на премьерном показе фильма в этот раз Паулина появилась в довольно просторном платье черного цвета, которое может помочь скрыть появление округлившегося животика у красавицы.