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| | Фото Валерии с двойняшками заинтриговало пользователей

Фото Валерии с двойняшками заинтриговало пользователей

Сегодня, 08:50
Знаменитая певица Валерия выложила в социальную сеть Instagram фотографию с двойняшками, чем шокировала своих поклонников. Сразу же у фанатов возник вопрос, откуда у их кумира взялись маленькие дети.

Фото Валерии с двойняшками заинтриговало пользователей

 

Певица Валерия выложила в социальную сеть Instagram фотографию, на которой она стоит в лифте возле коляски с двойняшками. В коляске, судя по одежде детей, скорей всего мальчики. Поклонники сразу же начали гадать чьи же это дети. Некоторые подписчики даже предположили, что это Валерия снова стала мамой. Даже выдвигали версию, что для звездной семьи детей родила суррогатная мать. Также предполагали, что это могут быть дети дочери Пригожина. Фотографии с малышами начали появляться в социальной сети с 1 января этого года. На задаваемые вопросы о детях муж Валерии Иосиф Пригожин прокомментировал, что это не внуки. Поклонники так и не узнали еще правды о появлении детей в жизни звездной семьи.

Осенью прошедшего года поклонники Валерии подозревали о ее беременности. Так как ее супруг Иосиф Пригожин в одном из интервью оговорился о том, что они с женой вместе уже 13 лет и хотят заиметь своих совместных детей. Вот из-за этого и разыгралась такая интрига.
Пелагея Лебединская
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