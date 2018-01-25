Анна Рудометова, обладательница титула «Краса России 2013» собирается увеличить себе грудь. Для этого она воспользовалась услугами пластических хирургов.

Никита Готский

Анна вышла замуж и после этого носит фамилию Комова. Ее супруг, бизнесмен и рэп-исполнитель Игорь с пониманием относится к желанию любимой жены. Он заботливо отвез Анну к врачам, которые выполнят все требования модели касательно ее преображения.При этом до хирургического вмешательства Анна Комова выглядела и так очень впечатляюще. Некоторые подписчик считают, что медицинские изменения модели необходимы после кормления грудью.Зимой минувшего года Анна и Игорь Комов приняли решение расписаться. Их свадьбу зарегистрировали в Дворце Бракосочетания. В начале июля «Краса России 2013» родила дочь Софию.