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| | "Краса России 2013" собирается увеличить себе грудь

"Краса России 2013" собирается увеличить себе грудь

Вчера, 23:11
Анна Рудометова, обладательница титула «Краса России 2013» собирается увеличить себе грудь. Для этого она воспользовалась услугами пластических хирургов.

"Краса России 2013" собирается увеличить себе грудь

 

Анна вышла замуж и после этого носит фамилию Комова. Ее супруг, бизнесмен и рэп-исполнитель Игорь с пониманием относится к желанию любимой жены. Он заботливо отвез Анну к врачам, которые выполнят все требования модели касательно ее преображения.

При этом до хирургического вмешательства Анна Комова выглядела и так очень впечатляюще. Некоторые подписчик считают, что медицинские изменения модели необходимы после кормления грудью.

Зимой минувшего года Анна и Игорь Комов приняли решение расписаться. Их свадьбу зарегистрировали в Дворце Бракосочетания. В начале июля «Краса России 2013» родила дочь Софию.
Никита Готский
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