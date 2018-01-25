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| | Татьянин День: Дима Билан показал видео студенческих лет

Татьянин День: Дима Билан показал видео студенческих лет

Вчера, 22:05
Знаменитый российский певец Дима Билан в Instagram опубликовал фрагменты видео своих студенческих лет и поздравил всех студентов с праздником. Вместе с поклонниками исполнитель вспомнил день вручения диплома в Училище имени Гнесиных.

Татьянин День: Дима Билан показал видео студенческих лет

 

Знаменитый российский исполнитель и киноактер Дима Билан опубликовал в своем Instagram ряд видеороликов периода своих студенческих лет, а именно – видео со дня вручения диплома в Училище имени Гнесиных в 2003 году. Певец поздравил всех студентов с праздником и посоветовал ценить этот неповторимый этап жизни.

 

В видеороликах Дима Билан находится вместе с одногруппниками, а также с Иосифом Кобзоном, Юрием Айзеншписом и Владимиром Винокуром.

В своем Instagram певец в последнее время публикует множество фотографий с отдыха в «райском месте», как обозначил его сам Билан. После празднования новогодних праздников в России, исполнитель считал дни до долгожданного отдыха в теплых странах. Своим поклонникам Билан предложил угадать место, где он находится в данное время.
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