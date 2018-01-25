Татьянин День: Дима Билан показал видео студенческих лет

Знаменитый российский певец Дима Билан в Instagram опубликовал фрагменты видео своих студенческих лет и поздравил всех студентов с праздником. Вместе с поклонниками исполнитель вспомнил день вручения диплома в Училище имени Гнесиных.

Знаменитый российский исполнитель и киноактер Дима Билан опубликовал в своем Instagram ряд видеороликов периода своих студенческих лет, а именно – видео со дня вручения диплома в Училище имени Гнесиных в 2003 году. Певец поздравил всех студентов с праздником и посоветовал ценить этот неповторимый этап жизни.

В видеороликах Дима Билан находится вместе с одногруппниками, а также с Иосифом Кобзоном, Юрием Айзеншписом и Владимиром Винокуром.В своем Instagram певец в последнее время публикует множество фотографий с отдыха в «райском месте», как обозначил его сам Билан. После празднования новогодних праздников в России, исполнитель считал дни до долгожданного отдыха в теплых странах. Своим поклонникам Билан предложил угадать место, где он находится в данное время.