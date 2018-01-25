Певица Рита Дакота резко отреагировала на критику в свой адрес

Супруга бывшего участника дуэта «БиС» Влада Соколовского Рита Дакота недавно стала мамой. Поклонники знают Риту как блогера, талантливую исполнительницу и заядлую путешественницу.

Дарья Светозарова

В своих блогах девушка дает советы по уходу за детьми, рассказывает о новостях личной жизни и выкладывает посты, посвященные своим вояжам. В написании блогов ей активно помогает муж. Фанаты считают пару Дакота/Соколовский одной из самых крепких и романтических в российском шоубизнесе и пристально следят за их публикациями и творчеством. Однако, у пары есть и недоброжелатели, которые не упускают случая покритиковать Риту по самым разным поводам. В частности, молодую мать обвинили в том, что она «недолюбливает» свою дочь. Такой вывод они сделали из того, что Рита часто постит в Сеть фото путешествий, признается в любви к мужу, окружающему миру, но крайне редко говорит о ребенке и своих чувствах к нему.Дакота отреагировала на критику заявлением о нелепости такой позиции. По ее словам, жена не должна жертвовать ребеноком ради мужа, но это не должно значит, что она плохая мать. Рита подчеркивает, что сочувствует тем девочкам, которым сызмальства навязывают необходимость материнства и всепоглощающую любовь к ребенку. Сама Рита уверена, что в сердце женщины дитя и любимый мужчина должны занимать одинаковое место. Дакота подчеркнула, что материнство должно быть следствием любви, а не самоцелью.