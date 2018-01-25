В Сеть утекли подробности помолвки и грядущей свадьбы Пэрис Хилтон

Американская селебрити Пэрис Хилтон собралась замуж. О будущем бракосочетании с Крисом Зилком судачит весь интернет. В Сеть просочились подробности предстоящей свадьбы наследницы сети отелей и даже имя организатора торжества.

Дарья Светозарова

Оказалось, что Пэрис решила не привлекать к столь ответственному мероприятию посторонних людей, а доверила это родной маме. Кэти Хилтон призналась, что ее профессия – организация такого рода мероприятий и уверила, что постарается для дочери на славу, ведь без ума от нее и своей работы. Миссис Хилтон добавила, что учтет все предпочтения Пэрис и не забудет о сказочных мотивах. На торжестве обязательно будут присутствовать единороги, эльфы, кролики и даже фея Динь-Динь.Стоит отметить, что возлюбленный светской львицы модель Крис Зилк постарался, чтобы сделать предложение руки и сердца для Пэрис незабываемым. Он вручил ей кольцо с огромным бриллиантом во время спуска на лыжах по горному склону. В создании украшения Зилк принял непосредственное участие. Девушка осталась довольна и кольцом и выбранным возлюбленным моментом для его вручения. О том, что она ответила согласием, Пэрис написала на своем аккаунте в Instagram. Будущего супруга селебрити назвала воплощением своих мечтаний.