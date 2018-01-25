Вышел новый выпуск «Теленедели» с интервью с Ольгой Бузовой

Звезда Ольга Бузова вернулась из отпуска, который она провела в Таиланде с Тимуром Батрутдиновым и поделилась с читателями накопленными планами. В интервью она сказала, что обещает сесть на строгую диету, создать собственное новое шоу, сыграть в спектакле и записать свои песни. Ольга сказала: «Ракета запущена, меня уже никто не остановит».

Отпуск у ведущей «Дома-2» оказался весьма насыщенным: она путешествовала по Таиланду с Тимуром Батрутдиновым, что породило слухи об их романе, каталась на яхте и плавала с подругами.

Путешествие влетело звезде в копеечку: сообщается, что поездка обошлась в 33 миллиона рублей. Однако, вернувшись в Москву, ведущая пожаловалась, что отпуск пролетел слишком быстро и пообещала себе отдыхать не меньше двух раз в год. Хотя лететь на родину звезде пришлось в эконом-классе, Бузова призналась, что зарядилась позитивными эмоциями, и готова разделить их с поклонниками.На своей странице в Instagram Ольга разместила обложку из нового выпуска журнала «Теленеделя», отметив, что кроме интервью читатели смогут увидеть и красивую фотосессию на страницах журнала. Журнал уже доступен в свободной продаже по всей России.