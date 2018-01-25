Вышел новый выпуск «Теленедели» с интервью с Ольгой Бузовой

Отпуск у ведущей «Дома-2» оказался весьма насыщенным: она путешествовала по Таиланду с Тимуром Батрутдиновым, что породило слухи об их романе, каталась на яхте и плавала с подругами.
Путешествие влетело звезде в копеечку: сообщается, что поездка обошлась в 33 миллиона рублей. Однако, вернувшись в Москву, ведущая пожаловалась, что отпуск пролетел слишком быстро и пообещала себе отдыхать не меньше двух раз в год. Хотя лететь на родину звезде пришлось в эконом-классе, Бузова призналась, что зарядилась позитивными эмоциями, и готова разделить их с поклонниками.
На своей странице в Instagram Ольга разместила обложку из нового выпуска журнала «Теленеделя», отметив, что кроме интервью читатели смогут увидеть и красивую фотосессию на страницах журнала. Журнал уже доступен в свободной продаже по всей России.